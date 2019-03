La “roulette” de Dušan Tadić para emular a Zidane y hundir al Real Madrid

Una noche mágica para el delantero del Ajax, Dusan Tadic, quien ayer se lució en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde su equipo derrotó por goleada (1-4) al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y así acceder a la ronda de los ocho mejores del torneo más importante a nivel de clubes del viejo continente.

La noche del martes, Tadic fue el encargado de hundir al Real Madrid en la desesperación con la asistencia del segundo gol, la cual, adornó con la famosa “roulette” que en otrora inmortalizó el “monje blanco” Zinedine Zidane.

El serbio recibió en media cancha el balón, empezó avanzar por campo madridista en el costado derecho, Tadic que era perseguido por Casemiro, al ver la presión, dio un giro de 360 grados para quitarse a su marcador que solo se quedó parado viendo como se le escapaba el jugador del Ajax.

Tras el movimiento, el camiseta 10 recorrió unos metros de frente al área del Madrid, levantó la mirada y realizó un pase filtrado entre los centrales blancos para su compañero David Neres, quien logró controlar de forma perfecta el esférico para luego picar el balón por encima del arquero Courtois y poner el marcador a los 18 minutos 0-2.

El Ajax no llegaba a los cuartos de final de la Liga de Campeones desde la temporada 2002/2003.

😲 OUTRAGEOUS spin and assist from @AFCAjax star Dušan Tadić 🔥🔥🔥#UCL Skill of the Day | @MastercardUK pic.twitter.com/hT7FPUpDfF

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019