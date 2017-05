Rosales: «Exhortamos a los cuerpos de seguridad a explicar qué ocurrió con la muerte de Paúl»

Los manifestantes repudiaron en una sola voz la muerte de Paúl Moreno, estudiante de Medicina y los otros 49 fallecidos en las protestas

Maracaibo – El clamor del pueblo se volvió a sentir este sábado en la gran movilización denominada Somos Millones, donde Manuel Rosales, líder del Zulia y fundador de UN Nuevo Tiempo (UNT) estuvo presente junto a miles de zulianos. La marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tuvo dos rutas como punto de llegada la Calle 72 con Avenida 10 de Maracaibo.

Rosales reclamó el anuncio del cronograma electoral y repudió la muerte de Paúl Moreno, estudiante de Medicina que fue arrollado el pasado jueves, mientras manifestaba pacíficamente.

«Es un clamor y un grito de reclamo que nace de la raíz del pueblo. Paúl hermano zuliano tu lucha no fue en vano, es la expresión que lamentablemente se recoge hoy en la calle. Son 50 muertos, miles de heridos y miles de detenidos que se registran en el país, a quienes generan violencia y represión, como que no tiene corazón, no les llega a la fibra humana lo que ocurre».

El ex gobernador del Zulia indicó que las exigencias continúan hasta lograr que los poderes del Estado fijen una fecha electoral.

«Quienes detentan el poder en Venezuela definitivamente deben proponer una ruta electoral, para que el pueblo decida, se exprese y marque el camino hacia la esperanza, la felicidad y el amor que tanto se ha perdido, pues en los últimos tiempos lo que se vive es angustia, desolación e incertidumbre. La gente está obstinada de la situación, por ello seguiremos en la calle luchando hasta lograr un cambio en el país».

Con respecto al responsable del asesinato de Paúl Moreno, él ex candidato presidencial, dijo enfáticamente que Francisco Arias Cárdenas y los cuerpos de seguridad deben dar respuesta.

«Tiene que ocuparse de sus funciones y competencias. Con el asesinato de Paúl hay una sombra, una serie de manipulaciones y noticias falsas, con las cuales se quiere ocultar su muerte y no vamos a aceptar que quede impune. Arias Cárdenas, como gobernador, y los organismos de seguridad deben explicar qué ocurrió con su muerte, así como los responsables de la violencia y la represión tendrán que explicarle a Venezuela sobre la muerte de 50 ciudadanos que han caído por la lucha y la felicidad del colectivo venezolano»