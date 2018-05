Ronald Acuña: Jugador más joven en conectar jonrón en un juego 1-0

Acuña llegó al miércoles con promedio de .320 y porcentaje de embasarse de .358

En el poco tiempo que lleva como gradeliga, menos de dos semanas, Ronald Acuña Jr. ha demostrado gran poder y velocidad. A la vez, el prospecto venezolano de los Bravos ha sido capaz de identificar y reaccionar rápido a los lanzamientos.

El zurdo de los Rays, Blake Snell, llegó a esa conclusión de mala forma el martes cuando Acuña mandó uno de sus sliders por encima del muro del bosque central-izquierdo. El cuadrangular representó la única carrera en la victoria de Atlanta por 1-0 en el Tropicana Field.

A dar dicho palo a sus 20 años y 141 días de edad, Acuña se convirtió en el jugador más joven que conecta jonrón en un juego de 1-0 desde Phil Cavarretta en 1935.

«Identifica las bolas bastante rápido», dijo el capataz de Atlanta, Brian Snitker, acerca de Acuña. «Esa bola era un strike y la hizo trizas».

Acuña se ha adaptado con facilidad a la vida en la Gran Carpa y se ha demostrado capaz de hacer ajustes ante los pitchers contrarios. El oriundo de La Guaira llegó al miércoles con promedio de .320 y porcentaje de embasarse de .358.

«Siento que he podido adaptarme a los lanzamientos de Grandes Ligas», dijo Acuña. «Eso es lo que hay que hacer. Por eso se le llama Grandes Ligas».

