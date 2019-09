¡Recomendaciones! Tips para que la batería de tu celular dure mas tiempo

Las baterías de litio son las más utilizadas en los smartphone, principalmente por la seguridad que otorgan



Sin importar de qué generación sea tu dispositivo, si lo usas para ver videos, jugar y chatear casi a la vez en un corto periodo de tiempo, es prácticamente inevitable que necesites recargar tu teléfono lo antes posible (si lo haces mientras duermes, aquí puedes saber si es bueno o malo).



Las baterías de litio son las más utilizadas en los smartphone, principalmente por la seguridad que otorgan, su buen rendimiento y por no ser tan contaminantes en comparación a sus predecesoras. Sin embargo, aún no se logra que tengan un desempeño energético que pueda soportar todo el uso que se le da normalmente a un gadget.

Para ayudarle un poco a tu teléfono o tableta a ahorrar batería, puedes hacer estas sencillas acciones.

Evita altas temperaturas

Los teléfonos celulares están diseñados para funcionar en perfecto estado con temperaturas entre los 15° y 22°, pudiendo soportar ligeras variaciones. Cuando la temperatura exceda considerablemente ese rango, el celular se sobrecalentará y eso provocará que la batería no funcione correctamente.

A largo plazo, la temperatura por encima de los 35 grados dañará la batería, por lo cual es recomendable disminuir su uso en zonas muy calurosas o durante el verano.

Mantén el software actualizado

Las actualizaciones de software son efectuadas por las marcas de los celulares para mantener vigente el sistema operativo, corregir algunos errores y para optimizar las funciones vitales del mismo. Una de estas funciones es el desempeño de la batería.

Mediante una actualización, los desarrolladores pueden incorporar nuevas herramientas o funciones que ayuden a tu teléfono a ahorrar energía o a realizar una mayor cantidad de tareas con un menor consumo energético.

GPS y otras conexiones

Revisa que el GPS, el Bluetooth, los datos móviles o el WIFI solo estén activados cuando los vas a necesitar, ya que de otro modo estarán consumiendo la batería inútilmente.

Duración de la pantalla encendida

Los dispositivos electrónicos cuentan con una función para apagar la pantalla cuando el usuario no está interactuando con el dispositivo. Esto lo hace para ahorrar batería.

Por lo regular, la programación por default contempla el apagado de la pantalla después de 30 segundos de inactividad, por lo cual es recomendable mantenerlo así o reducirlo unos segundos más.

Aplicaciones en segundo plano

Aunque no las veas, están ahí y por consecuencia consumen batería. Una de las novedades de esta generación de celulares es la posibilidad de mantener en segundo plano aplicaciones que en ese momento no estas utilizando, para posteriormente regresar a ellas y seguir usándolas donde te quedaste.

Debes tener en cuenta que estas aplicaciones, aunque estén minimizadas, consumen un porcentaje importante de tu batería, por lo cual es recomendable que cierres las que no vayas a utilizar y te quedes solo con las indispensables para tu tarea actual.

Fotos:Agencia