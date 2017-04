«El Puma» presentará su nuevo disco «Inmenso»

José Luis Rodríguez «El Puma» sigue rugiendo y presenta nuevo disco, un homenaje en el que recorre grandes éxitos junto a voces más jóvenes, aferrado a su fe

Foto: Agencias

«Yo me declaro sano en el nombre de Cristo. Poco hablo de esto porque no hay que darle cuerpo a las cosas negativas. Cuando se va muy deprisa por la vida, Dios te detiene de alguna forma, por las buenas o por las malas, y yo doy gracias, porque me ha ayudado a reflexionar sobre lo que es ilusorio y lo que es eterno», declaró el artista.

Rodríguez, a sus 74 años y con casi 55 de carrera, sufre de una fibromatosis pulmonar.

Ricardo Montaner lo llamó hace año y medio. «Te quiero hacer un homenaje, porque te lo mereces», le dijo a quien está considerado uno de los pilares de la música latina contemporánea.

Con la producción de Montaner y en compañía de estrellas como Vicente Fernández, Carlos Rivera o Amaia Montero, el próximo viernes se publica «Inmenso» (Sony Music), su primer trabajo en ocho años y el último de una larguísima discografía con decenas de LPs como solista y más de 15 millones de copias vendidas.