El Puma cantará en concierto pro Venezuela

José Luis Rodríguez “El Puma” se suma a la lista de artistas internacionales que participarán en el megaconcierto Venezuela Aid Live, este viernes 22 de febrero en Cúcuta (Colombia), en la frontera con Venezuela, se informó mediante comunicado de prensa.

Después de recuperarse del doble trasplante de pulmón al que fue sometido en 2017, El Puma debutará en Cúcuta para apoyar la entrada de ayuda humanitaria a su país natal, Venezuela.

“Siento frustración, tristeza, impotencia porque mi gente en Venezuela no tiene comida. Esto no es nada nuevo. El comunismo actúa por el estómago de las personas, para dominarlas. Millones de personas murieron por hambruna en las dictaduras de Lenin, Stalin y Mao. Y decir ahora que la ayuda humanitaria que envía Estados Unidos está contaminada, es una vieja táctica comunista que la gente no se cree”, dijo José Luis Rodríguez desde Miami.