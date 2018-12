El príncipe Harry es amenazado por casarse con Meghan

El príncipe Harry fue amenazado de muerte por un grupo neonazi por casarse con la actriz Meghan Markle.

Por las redes sociales estos británicos llamados Sonnenkrieg Division, difundieron una fotografía donde el príncipe aparece rodeado de sangre y es apuntado con un arma de fuego.

La amenaza de muerte viene porque los integrantes del grupo neonazi alegan que Harry “traicionó la raza” casándose con una mestiza como Meghan.

“Hasta luego, traidor a la raza”, dice la imagen.

Este grupo tiene como fundador a Andrew Dymock, estudiante de la Universidad de Bath; quien sigue ideales racistas de Adolfo Hitler, Charles Manson y James Manson-

La organización está involucrada con otro grupo de Estados Unidos; que ya ha matado a cinco personas, entre ellas Blaze Bernstein, joven judío y homosexual.

Hasta los momentos, el palacio real no se ha pronunciado ni ha negado o afirmado este hecho, pero por lo visto, el comunicado si es real.

Good work here by @bbcnews: The UK wing of militant US neo-Nazi group Atomwaffen Division want to shoot Prince Harry and have been abusing young girls, carving swastikas in their flesh. Fucking horrible. https://t.co/BJKGMN6QgK

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) December 5, 2018