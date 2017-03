Pez vuelve a nadar gracias a este nuevo invento de «silla de ruedas»

Derek, un joven que labora en un acuario de la localidad de San Antonio, Estados Unidos, realizó un impresionante invento de una «silla de rueda» para peces

Foto: Agencias

EE UU – Su amiga Taylor Dean, youtuber de 19 años, compartió un video en el que muestra cómo funciona el artilugio de Derek.

Se trata de un carpín dorado que sufre de un trastorno de vejiga natatoria, el órgano que hace posible la flotación.

Este trastorno impide que el pez pueda mantenerse con normalidad dentro del agua, provocando que se desvíe o permanezca boca abajo.

Derek contó al sitio BuzzFeed que el primer modelo lo construyó con un tubo de aire de acuario, que enrolló con cuidado alrededor del pez.

«Añadí algunas válvulas en la parte baja, que actuaban a modo de silla para que se apoyara (…) añadí peso abajo y algo para mantenerlo a flote arriba y quité piezas despacio hasta que conseguí la flotación adecuada para que a él le resultara fácil nadar sin sentir que está arrastrando algo» manifestó Derek.

El video del pez ha sido una sensación en redes sociales.

Video:

How wheelchair goldfish gets suited up for his day pic.twitter.com/AbwoOrpdRn

— Taylor Nicole Dean (@taylorndean) March 15, 2017