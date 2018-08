Parker será la primera nave que tocará el sol

Se espera que la sonda Parker penetre la atmósfera de esta estrella y pueda vivir para contarlo

Foto: Agencias

Mundo – Durante los eclipses totales de Sol se puede ver la atmósfera de la estrella, que encierra un enigma físico que nadie ha conseguido explicar.

En 1869, durante una ocultación del astro por la Luna, se observó una línea espectral de color verde que no correspondía a ningún elemento químico conocido y que fue bautizado coronio, pues estaba en la corona, la atmósfera del Sol.

Setenta años después se aclaró que ese elemento era en realidad hierro, pero para tener ese color debía estar unas 200 veces más caliente que la superficie de la estrella, algo aparentemente imposible.

El artefacto va protegido con un escudo térmico de carbono que alcanzará los 1.400 grados «Una llama de fuego está más caliente cuanto más te acercas a ella, pero en el Sol pasa justo lo contrario, la corona está a un millón de grados mientras la superficie del Sol está a apenas 6.000, es algo contra natura y hasta que no vayamos allí no sabremos cómo es posible”», explica David Lario, un astrofísico de Badalona que forma parte del equipo científico de la Sonda Solar Parker de la NASA.

Esta nave diseñada por el Laboratorio de Física aplicada de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), en la que trabaja Lario, será la que más se acerque a una estrella.

Llegará a unos 6 millones de kilómetros del Sol, cuando la Tierra está a 150 millones de kilómetros.

La nave de la NASA, con un coste de 1.200 millones de euros, va protegida por un escudo térmico de carbono de 12 centímetros de grosor que alcanzará temperaturas de 1.400 grados, cerca del punto de fusión del hierro.

Here we go! @NASA’s Parker Solar Probe has cleared the final procedures in the clean room before its move to the launch pad! Launch for the historic mission that will revolutionize our understanding of the Sun is targeted for Aug. 11. LEARN MORE >> https://t.co/dQsRUPg2Nl pic.twitter.com/Oph7CqblYn

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) August 1, 2018