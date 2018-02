Papa Francisco confiesa recibir frecuentemente a víctimas de curas pedófilos

La revelación del Papa fue hecha a un grupo de jesuitas latinoamericanos durante una reunión celebrada en enero pasado en Chile

Chile- El Papa Francisco se reúne con frecuencia y en privado con víctimas de sacerdotes pedófilos, según reveló el propio pontífice, quien enfrenta uno de los mayores escándalos de su pontificado por haber protegido a un obispo acusado de encubrir numerosos casos en Chile

La noticia fue confirmada este jueves por la oficina de prensa del Vaticano.

Los abusos sexuales cometidos por curas a menores de edad constituyen la «mayor humillación que la Iglesia ha sufrido», aseguró el pontífice al ser interrogado por los jesuitas sobre uno de los mayores escándalos que han afectado la credibilidad de la institución.

«Es horrible. Hay que escuchar a los que han sido abusados, hombres y mujeres (…) Su proceso es muy duro. Quedan aniquilados», reconoció durante la reunión con los jesuitas sudamericanos celebrada a puertas cerradas en Chile el pasado 16 de enero.

La conversación completa será publicada en el próximo número de la revista de la Compañía de Jesús, «Civiltá Cattolica», cuyo director, Antonio Spadaro, autorizó la publicación este jueves de algunos pasajes en el diario italiano Corriere della Sera.

«Los viernes, a veces se sabe y otras veces no, generalmente me encuentro con algunos de ellos», reveló el Papa. «Para la Iglesia es una gran humillación, que no solo muestra su fragilidad sino también su nivel de hipocresía, digámoslo claramente», añadió.