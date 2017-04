Palabras de despedida del hijo y la esposa de Martin Elías

Luego de conocerse el fallecimiento del cantante vallenato Martín Elías Díaz, su esposa Dayana Jaimes y su pequeño hijo Martin Elías Jr hicieron uso de las redes sociales para despedirse de su ser querido

La viuda de Martin publicó a través de su cuenta en Instagram dayanajaimes55: «Amor de mi vida, mi compañero fiel, te amaré por el resto de mi vida, le doy las gracias a Dios porque me presto un ser maravilloso para demostrarme lo bondadoso que es el amor entre dos personas, me llevó ese abrazo, ese beso y ese te amo que me dijiste por última vez, ay oso de mi vida dame consuelo, Dios lléname de tu amor, te amo mucho amor de mi vida, Tu purra te extraña, pero le diré que fuiste el mejor papá del mundo, creo en Dios, creo en su palabra, y espero verte algún día amor, espero abrazarte, gracias por tanto, gracias por ese amor incondicional, gracias por ese amor inexplicable. Te amo amor, mi amor bonito».

Previamente, Dayana Jaimes había compartido una publicación en Twitter donde se lamentaba del hecho.

Amor de mis amores… te amaré xel resto de mi vida, fuiste las persona más maravillosa y especial q Dios me pudo prestar, me duele el alma pic.twitter.com/QE6zkpAhnC — Dayana Jaimes (@Dayanajaime) April 15, 2017

«Amor de mis amores… te amaré por el resto de mi vida. Fuiste la persona más maravillosa y especial que Dios me pudo prestar. Me duele el alma», escribió.

También se despidió Martin Elías Jr, hijo de Martin Elías, quien escribió desde sus redes: «Te amo papá. Estás en el cielo cuidando a los ‘martinistas’. Yo que soy tu hijo mayor, me voy a encargar de Paula. Te amo papá, eres mi héroe. Te amo».

Te amo papá estás en el cielo cuidando los a martinistas yo que soy tu hijo mayor me voy a encargar de paula te amo papá eres mi héroe te amo ❤️❤️❤️❤️ A post shared by Martin Elias Jr Diaz Varon (@martineliasjr) on Apr 14, 2017 at 8:49pm PDT