Ozuna: Yo no mandé a matar a Kevin Fret (+VIDEO)

View this post on Instagram

@ozuna: "Yo no mandé a matar a Kevin Fret"🔥 En entrevista para el programa @lacomaymegatv, el "negrito ojos claros" se desvinculó del asesinato del primer trapero abiertamente gay, #KevinFret, quién fue baleado en San Juan, Puerto Rico, en horas de la madrugada del pasado 10 de enero. #RevistaRonda