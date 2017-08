Norkys Batista presume su gordura en un sexy bikini (+Video)

Jajjajjjajajajaa aaaayyyy valeeee "NO ME HAGAN BULLYING 😂😂tengo claro lo de los 355 días de año, sé que son 365 solo q me agarré 10 días para engordar 😂😂😂😂jajajajajajjajajajajajajajaja le dije mi Sebas grábame porfa y trata de q me vea flaca😂 sebas me miro así🤔🙄🤢 y despúes de 20 mil videos decidí mostrarles mi realidad actualmente, porque por màs que me chupaba, apretando, ya casi me asfixiaba, entonces me dije a mi misma, mi misma deja el parapeto y asume tu realidad q la gente te quiere igual😂la verdad es que la ansiedad me lleva loca🙈 lo que hago en comer 🙈 el Punto es que queria decirles que ta tengo mis profuctos de @XIBIONAMERICA en mis manos y además son patrocinantes de #OrgasmosLaObra y tendrán obsequios para tí, y me acompañes con el tratamiendo, de perdida de peso, reducción de medidas, abdomen de acero, ( claro nos tenemos q fajar como las grandes y a parar el pico y tomar full agua) 😂 al menos ya arranqueee a hacer #spinning Eepaaaaaa muchachones por cierto aquiii en #Miamk ya @XIBIONAMERICA tiene tienda física, si vas a iniciar tu tratamiento, pasa por la tienda y dices q vas de mi parte…! Y YAA SABES, LO DE LOS 355 DÍAS DEL AÑO ES PARA Q NOS PODAMOS COMER LO Q QUERAMOS LOS 10DÍAS Q FALTAN 😂😂😂😂😂😂😂😂 me veo en el video y la verdad es que ahora si puedo decir que tengo el cuerpo picheee😂😂😂😂😂😂😂 #NorkysBatista

