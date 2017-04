Niño extraviado y recluido en la Casa de abrigo busca a sus familiares

Si alguien conoce al niño, o sabe de sus familiares puede dirigirse a la sede del consejo de protección de la jurisdicción o llamar al teléfono de contacto: 04264244614

Foto: Referencial

El pasado 02 de abril de 2017 un niño de aproximadamente 12 años de edad, cabello negro, contextura delgada, 40 cm de estatura, vestido con una bermuda con camuflaje color verde, una camiseta de rayas celestes y blancas en la parte de atrás , donde se lee el número 10 con el nombre de Messi, se encontraba deambulando por las adyacencias del casco central de Carrasquero de la parroquia Luis de Vicente, del Municipio Mara, cuando fue hallado por efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), quienes inmediatamente se comunicaron con el Consejo de Protección del Municipio y posteriormente fue remitido a la casa de abrigo «El Pequeño Simón» ubicado en la parroquia Tamare de la jurisdicción.

María Alejandra García, Presidenta del Consejo Municipal de Derecho del Niño, Niña y del Adolecente del municipio Mara, informó que: «En este momento estamos acudiendo para hacer un servicio público en búsqueda de los parientes o familiares más cercanos de este niño, quien está en la casa de abrigo en la parroquia Tamare, con características aparentemente de autismo moderado, con atrofia de lenguaje, evaluación que emite el psicólogo. El niño no habla, no emite sonido alguno y es preocupante que hasta la fecha los familiares no hayan venido por el niño».

García enfatizó que el infante está saludable y recibe buena atención, además declaró que están haciendo la búsqueda pertinente a través de diferentes instancias y comunidades; que den con los familiares del adolescente, si alguien conoce al niño, o sabe de sus familiares puede dirigirse a la sede del consejo de protección de la jurisdicción o llamar al teléfono de contacto: 04264244614.