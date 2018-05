Conoce el calendario de partidos amistosos FIFA de cara al Mundial de Rusia

En los partidos amitosos de cara al Mundial de Rusia resaltan los duelos: Egipto vs Colombia, Francia vs Italia, España vs Suiza, Inglaterra vs Nigeria y Bélgica vs Portugal



Foto: Agencias

Las 32 selecciones que lucharán por la corona mundial en Rusia 2018 se afanan para afinar la maquinaria y llegar en plenas condiciones al inicio del torneo, que comenzará el próximo 14 de junio en el estadio Luznhiki de Moscú con el partido entre los anfitriones y Arabia Saudí.

Para ello, aún quedan menos de veinte días de numerosas sesiones preparatorias, en muchos casos de recuperación y regeneración tras la larga temporada, y nada menos que más de medio centenar de partidos amistosos.

La mayor parte de los seleccionadores, al menos públicamente, deberá resolver las últimas dudas que tengan y hacer los últimos descartes para enviar a la FIFA la relación definitiva de convocados.

Estos partidos servirán, a parte de rodar a los equipos y ensayar ante rivales parecidos a los que habrá en el Mundial, también para, si los técnicos tienen alguna duda, decantarse por uno u otro jugador.

A continuación la lista de partidos:

Lunes 28 mayo

– Turquía vs Irán

– Portugal vs Túnez

– Italia vs Arabia Saudita

– Francia vs Irlanda

– Nigeria vs Congo

Martes 29 mayo

– Argentina vs Haití

– Perú vs Escocia

– Panamá vs Irlanda del Norte

Miércoles 30 mayo

– Japón vs Ghana

– Australia vs Rusia

Jueves 31 mayo

– Luxemburgo vs Senegal

– Ucrania vs Marruecos

Viernes 1 junio

– República Checa vs Australia

– Túnez vs Turquía

– Egipto vs Colombia

– Francia vs Italia

Sábado 2 junio

– Inglaterra vs Nigeria

– Bélgica vs Portugal

Domingo 3 junio

– Brasil vs Escocia

– Perú vs Arabia Saudita

– Costa Rica vs Irlanda del Norte

– España vs Suiza