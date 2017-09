MotoGP, Misano: Márquez iguala a Dovizioso

Marc Márquez llega primero en el Gran Premio de San Marino e iguala en puntos a su rival en el campeonato Andrea Dovizioso; el catalán arranca tercero detrás del poleman Maverick Viñales y el Ducatista Andrea Dovizioso, al darse la partida Márquez toma la delantera, pero detrás de ellos Jorge Lorenzo y su Ducati venían a velocidad de misil y es el mallorquín quien entra en la curva uno de primero seguido por Márquez y Dovizioso.

Todo esto ocurre en ausencia del patriarca Valentino Rossi, quien se encuentra recuperándose de una fractura de tibia y peroné que se procuró practicando motocross en la pista de Urbino cerca de su casa, cosa que lo dejará fuera de competencia hasta el Gran Premio de Japón o Malasia, dependiendo de cómo se recupere y que lo excluye matemáticamente de la lucha por el mundial. Hay que recordar que esta carrera se efectúa en el circuito de Santa Mónica, luego llamado Misano Adriático y finalmente Marco Simoncelli, en honor al piloto italiano fallecido en el año 2011 en el Gran Premio de Sepang de MotoGP.

El vuelo de Lorenzo

La carrera continúa con Lorenzo en primera posición, quien a pesar de las dificultades que ha tenido hasta este momento con su motocicleta y su ya habitual alergia a la lluvia, impone un ritmo infernal llegándole a sacar hasta 5.5 segundos de ventaja a su directo seguidor Marc Márquez, pero lamentablemente en la vuelta número seis Jorge Lorenzo es traicionado por su Ducati, la cual sin darle tiempo de reaccionar se pone de lado y lo lanza al aire acabando con su carrera.

Mientras tanto el sensacional Danilo Petrucci fue ganando posiciones una por una hasta ponerse en cuarto lugar detrás de Dovizioso, esto a pesar de tener una moto satélite del equipo Pramac y no una Ducati oficial, aunque muy acertadamente los gerentes de la firma italiana le dieron una moto exactamente igual a la de Lorenzo y Dovizioso, pues saben que Petrucci cuando se trata de agallas no está por detrás de nadie, además de ser piloto de pruebas de Ducati. Pero el equipo oficial es el equipo oficial y un equipo satélite sigue siendo un equipo satélite, con el respeto que se merece la Pramac.

Petrucci el fenómeno

Para este momento ya Danilo Petrucci estaba en tercer lugar, habiendo superado a Dovizioso y las Ducati que venían más atrás estaban ganando posiciones; en la vuelta cinco Petrucci pasa al segundo lugar, mientras tanto en los Pits los mecánicos de todos los equipos empiezan a preparar las motos para pista seca. Hay tres Ducati en los primeros cuatro lugares y al caer Lorenzo en la vuelta seis Danilo Petrucci, italiano con moto italiana y corriendo en Italia pasa al primer lugar. Hay estruendo en las tribunas.

En ese instante el orden de la carrera es Petrucci, Márquez, Dovizioso y Viñales. Mientras tanto van cayendo pilotos, uno a uno, la pista es implacable con quien se pasa de la raya. Dani Pedrosa se encuentra en una situación anómala, está en el puesto número 19 ya que no logra poner en temperatura sus cauchos y por lo tanto no tiene adherencia suficiente sobre la pista mojada. Las dos KTM van a mitad camino entre los primeros y los últimos. Faltando 11 vueltas Andrea Iannone entra en los Pits, pero no para cambiar moto sino para retirarse, Loris Baz se cae pero vuelve a arrancar.

La ley de Márquez

Y así llegamos al final de la carrera, faltando dos vueltas ya Marc Márquez está en los escapes de la Ducati de Petrucci, el ataque es inminente y justo al final de la penúltima vuelta, en la curva uno después de la recta, Márquez pasa por dentro a Petrucci y una vuelta más tarde gana el Gran Premio de San Marino. Faltando cinco carreras para el final de la temporada Dovizioso y Marquez están empatados… el campeonato empieza aquí. No apto para cardíacos.