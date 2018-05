¡Nuevo récord! Avengers: Infinity War superó la barrera de mil millones de dólares

La película dirigida por los hermanos Russo ya recaudó un total de mil millones de dólares en sus primeros 11 días, sin estrenarse en China

Foto: Agencias

Avengers: Infinity War acaba de hacer historia nuevamente con un récord en taquilla. La película de Disney y producida por Marvel Studios acaba de recaudar más de 1000 millones de dólares en solo 11 días.

El filme que es protagonizado por Chris Evans, Robert Downey Jr. y muchos otros reconocidos actores que encarnan a los héroes y villanos de Marvel se unió al selecto club que han roto la barrera de los mil millones de dólares en recaudación de taquilla, pero con la diferencia que lo hizo un periodo más corto que otra película en la historia.

La cinta cinematográfica realizada por Disney superó la otra propiedad de la compañía Star Wars: The Force Awakens que lo logró en apenas doce días en el 2015.

Lea más noticias: Suspendidas presentaciones de Nando de la Gente en Maracaibo

Un dato impresionante de este récord es que aún no se estrena en China, el segundo mercado más grande para el cine, por lo que se espera que la próxima semana que se estrene, el 11 de mayo, siga rompiendo récords en taquilla como lo viene haciendo.

Con este logro, Marvel suma una séptima película de recaudación de 1000 millones de dólares, mientras que Disney llega al impresionante número de 17 películas que llegaron a estos millones de dólares recaudados.

Mejor estreno de la historia

Infinity War ya es el mejor estreno de la historia. En Estados Unidos y Canadá recaudó $258 millones de dólares. En el mercado internacional obtuvo $382,7 millones de dólares.

El récord anterior de mejor estreno de la historia lo tenía The Fate of the Furious, la octava entrega en la franquicia de The Fast & The Furious, especialmente por su éxito en mercados internacionales donde recaudó un total de $443,2 millones de dólares, versus $98,8 millones de dólares en Estados Unidos