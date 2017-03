Mejora tu alimentación y evita la diabetes

La diabetes se ha considerado una de las grandes causantes de muertes más comunes en los últimos tiempos en Venezuela por la mala alimentación

Foto: Agencias

La mala alimentación que atraviesan hoy en día los venezolanos ha afectado gravemente en su salud, provocando un incremento de diabetes tipo II tanto en hombres como mujeres, aunque el sexo más afectado es el masculino en todas las edades.

Según la organización mundial de la salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

Provocando en el 2014, el 8,5% de los adultos (18 años o mayores) tenía diabetes. En 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes y los niveles altos de glucemia fueron la causa de otros 2,2 millones de muertes.

Para la internista e intensivista Katushka Carreño,« quizás se debe a que la población no está ingiriendo una dieta balanceada, es decir, sin frutas, vegetales ni proteínas, además del estrés que produce el tener que someterse a largas colas para comprar alimentos. Además ha disminuido la calidad y cantidad de calorías que se tenía acostumbrado en el organismo, lo que pudiese guardar relación con el aumento de casos de diabetes que llegan a las consultas

Este Informe mundial sobre la diabetes publicado por la OMS pone de relieve la enorme escala del problema. Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo adquirían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial (normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año: ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta.

Datos y cifras de la OMS