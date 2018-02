Liquidados tres «asaltabuses» por efectivos del CPBEZ

En el momento del enfrentamiento, los tres hampones le lanzaron una granada a los uniformados para evadirlos, pero afortunadamente no estalló

Foto: Cortesía

Maracaibo — Se les acabaron sus fechorías. La mañana de ayer se registró un fuerte enfrentamiento con tres hampones que pretendían despojar de sus pertenecías a pasajeros que se encontraban dentro de una unidad de microbuses de la línea Las Tuberías, ubicada en la parroquia Antonio Borjas Romero, al oeste de Maracaibo.

En el preciso momento que los antisociales se encontraban realizando sus fechorías dentro de la unidad autobusera, uno de los pasajeros en medio de su nerviosismo, decidió avisarle a las autoridades por lo que los agentes policiales al recibir la perturbadora llamada, decidieron sondear por la referida zona, avistando de manera sospechosa a los tres maleantes en la unidad con actitud sospechosa.

De inmediato, los agentes del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia, (CPBEZ) decidieron darle la voz de alto, pero los criminales sin mediar palabras prefirieron sacar sus armas de fuego y dispararles a los uniformados.

No conforme con eso, los hampones les lanzaron una granada a la unidad patrullera pero esta no se accionó, por lo que los efectivos no les quedó otra opción que accionar sus armas de fuego dejando liquidados a los tres sujetos en el sitio.

Alarma en los habitantes

En medio del caos y la confrontación, vecinos de la zona reseñaron que situaciones similares suceden a diario en todas las unidades de transporte, dejándolos varados en medio de la carretera y sin un «bolívar encima». De igual forma resaltaron que en muchas ocasiones los mismos choferes están involucrados en estos asaltos a mano armada, por lo que les piden a las autoridades mayor vigilancia y patrullaje por la zona.

En el lugar de los hechos, se logró incautar una granada lacrimógena, la cual fue lanzada por los caídos y un escopetín.

Efectivos del CPBEZ aseguraron iniciar las averiguaciones pertinentes sobre el caso para corroborar la información sobre la vinculación que posiblemente mantenían estos sujetos con una banda delictiva dentro del municipio.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, (CICPC), se apersonaron al lugar para levantar los cuerpos de los tres antisociales, trasladándolos a la medicatura forense de LUZ para realizarle la necropsia pertinente.

Hasta el cierre de esta edición, no se logró identificar a los tres fallecidos. Tampoco sus familiares habían acudido a la morgue de LUZ para retirar los cadáveres.