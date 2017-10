La historia de amor entre Shakira y Pique sigue intacta

Cabe destacar que ni Shakira ni el defensa del Barcelona se han pronunciado respecto a estos rumores de separación que iniciaron en septiembre pasado entre medios colombianos

Luego de que un medio de comunicación español publicaranque la relación amorosa entre la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué habría terminado, el jugador del Barcelona hizo una publicación en su cuenta de Twitter que demostraría todo lo contrario.

Piqué compartió uno de los videos de Shakira donde sale cantando la romántica canción «Amarillo» de su álbum ‘El Dorado’.

«Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor», dice el mensaje de Shakira que Piqué compartió con unos emoticones de amor.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx

— Shakira (@shakira) October 6, 2017