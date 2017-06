Julián Gil quiere ver más tiempo a su hijo Matías

Julián Gil viajó a México y estuvo sólo unas horas, pues vino con sus abogados para formular una petición al juez que lleva su caso, tratando que sus encuentros con su hijo sean de más de una hora y fuera de una oficina gubernamental

El actor fue abordado por un grupo de reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, y dijo: «Yo creo que eso no es saludable para Matías. Yo quiero tener más tiempo con mi hijo y quiero verlo fuera de una oficina». También reveló que «las exigencias económicas por parte de Marjorie siguen siendo exageradas y en ese aspecto no se ha llegado a un acuerdo».

Julián también confesó que el pasado Día del Padre, no recibió ninguna llamada por parte de su ex pareja: «Yo como padre también tengo necesidades, y me hubiera gustado recibir una llamada de parte de Matías, porque es mi hijo y lo amo».