Juegos para escapar de la rutina sexual

En la fase de enamoramiento y en los primeros momentos de la relación la pasión es muy fuerte y el sexo muy frecuente. Sin embargo, con el paso del tiempo la relación se serena y la pasión se calma. Te damos algunas pautas para escapar de la rutina sexual.

Las responsabilidades, las largas jornadas laborales y demás obligaciones hacen que las parejas dejen su vida sexual al margen. Sin embargo, que la pasión disminuya con el tiempo no significa que el sexo deba ser aburrido.

Es importante cultivarlo y salir de la rutina, aunque no sea fácil hacerlo. Una vida con niños nos obliga a seguir cierto orden para no perdernos en el caos, pero también es importante que haya excepciones, que son la sal de la vida.