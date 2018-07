«Gracias a los dioses nuevos y antiguos»: Game of Thrones arrasó en las nominaciones de los Emmys

Aunque aunque Juego de Tronos es la serie con más nominaciones , Kit Harington y Emilia Clarke se han quedado sin opciones a alzar el Emmy en las categorías de mejor actor y mejor actriz por sus papeles como Jon Nieve y Daenerys Targaryen.

Foto: Agencias

Ya es la serie más premiada de los Emmy, y eso que no participó en la gala del año pasado, debido al retraso de la producción de la temporada pasada, que debía desarrollarse en pleno invierno.

Lea también: Orgullo venezolano: Edgar Ramírez fue nominado a los premios Emmy 2018 (+Mensaje)

La historia creada por George Martin y adaptada por David Benioff y D. B. Weiss para la cadena HBO ha sido nominada para 51 categorías desde 2015 y se ha quedado con 38 premios, incluyendo el reconocimiento a ‘mejor serie dramática’, el mayor premio de la noche, durante dos años consecutivos.



En esta ocasión, con miras a la gala del próximo 17 de septiembre, la organización de los premios anunció que Game of Thrones lidera los postulados con 22 nominaciones.



Cabe destacar, que aunque Game Of Thrones es la serie con más nominaciones , Kit Harington y Emilia Clarke se han quedado sin opciones a alzar el Emmy en las categorías de mejor actaor y mejor actriz por sus papeles como Jon Nieve y Daenerys Targaryen.

Por su parte, Peter Dinklage, gracias a la séptima nominación a mejor actor secundario de drama por su papel de Tyrion Lannister en Juego de Tronos, se convirtió en el actor más veces nominado en su categoría. Con este reconocimiento, Dinklage consiguió romper el empate que tenía con Will Geer, Jimmy Smits, Ed Begley Jr. y Bruce Weitz.

Storming the #Emmys with 22 nominations. Congrats to the cast and crew of @GameOfThrones. pic.twitter.com/BwzG4yzc6t — HBO (@HBO) July 12, 2018

Raise your banners.@Djawadi_Ramin has been nominated for "Outstanding Music Composition" for #GameofThrones at this year's Emmys. pic.twitter.com/wyYoiwvvoP — Game Of Thrones (@GameOfThrones) July 12, 2018

Be a dragon.

Diana Rigg has been nominated for “Outstanding Guest Actress in a Drama Series” at this year’s #Emmys. #GameofThrones pic.twitter.com/KJINQOCmVk — Game Of Thrones (@GameOfThrones) July 12, 2018

We will defeat it.@IAMLenaHeadey has been nominated for “Outstanding Supporting Actress in a Drama Series” at this year’s #Emmys. #GameofThrones pic.twitter.com/Lk5PcjC3XH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) July 12, 2018