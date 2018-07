«JuanFe» presenta su segundo tema promocional Cómo Saber junto a Jonathan Moly

«JuanFe» salió al ruedo musical en el último trimestre del año 2017 con Tu Súper Héroe

Maracaibo – Este martes el artista juvenil «JuanFe» visitó las instalaciones del diario QUÉ PASA en su gira de medios en Maracaibo para promocionar su segundo sencillo promocional llamado Cómo Saber.

Juan Felipe Arguello Moreno, conocido artísticamente como «JuanFe», tiene 12 años, estudia canto para seguir desarrollando sus habilidades musicales, además toca la guitarra, la batería y el piano, los cuales son sus instrumentos favoritos.

JuanFe Ft Moly

Luego del éxito de Tu Súper Héroe en el 2017 «JuanFe» viene con todo, en esta oportunidad realizó un FT con Jonathan Moly que lleva por nombre Cómo Saber, el cual tiene su estilo fresco en el género salsa urbana.

El tema cuenta con un video, el cual fue grabado en Medellín, Colombia, de la mano de INJ Entertainmente bajo la dirección Nael & Justin. «JuanFe» expresó que «fue una gran experiencia porque uno nunca se imagina lo que puede llegar después de sacar la carrera como solista».

Palabras de Moly

«JuanFe»: Jonathan Moly me recomendó que me lo tomara con calma. Que al principio siempre vas a encontrarte contratiempos y vas a ver a personas que no quieren que sigamos nuestro camino, pero que solo debemos seguir nuestros sueños.

Gira de medios

Juan Felipe comenzó la gira la semana pasada en el oriente del país. «Visitamos Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Maturín, Barcelona, Puerto La Cruz y Lechería. Las próximas semanas visitaremos el centro del país».

El artista, de apenas 12 años, compartió que pasó a 2do año. Para él era un poco complicado manejar ambas cosas, pero poco a poco supo manejar las responsabilidades y comentó que le gustaría estudiar medicina.

Juan Felipe, su nombre de pila, añadió que le gustaría cantar junto a Víctor Manuelle y Marc Anthony.

Mensaje para sus seguidores

«JuanFe»: «Cuando una persona tiene un sueño vale la pena luchar, que no quede ahí. Los sueños tienen que cumplirse. Con mucha dedicación, disciplina y primeramente de la mano de Dios ese sueño se cumplirá».