José Luis Rodríguez «el Puma» habló de su salud: «Estoy esperando un milagro»

José Luis Rodríguez, mejor conocido como el «Puma», habló sobre su estado de salud, «tengo fibrosis pulmonar, pero ante esto estoy optimista respecto a mi estado de salud. Estoy esperando un milagro de Cristo para mi cuerpo. Estamos en eso. Si Dios me lo permite estaré unos años más, o me iré pronto»

Foto: Agencias

Aunque la enfermedad que padece es crónica, progresiva y no le permite respirar con facilidad (en sus shows debe actuar asistido con oxígeno), no baja los brazos.

En una reciente entrevista, el cantante se expresó optimista respecto a su estado de salud: «Estoy esperando un milagro de Cristo para mi cuerpo. Estamos en eso. Si Dios me lo permite estaré unos años más, o me iré pronto, no sé».

«Tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Por eso digo que mi enfermedad sí tiene cura, por eso no la menciono, no la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús», manifestó.

«El Puma» lanzará el próximo 21 de abril su nuevo álbum, Inmenso. Este trabajo es una producción de su amigo Ricardo Montaner y cuenta con la participación de grandes figuras de la música como Vicente Fernández, Chayanne, Amaia Montero y Fonseca.

«Ricardo buscó excelentes arreglistas y cambió la estructura de las canciones tratando de conseguir que no perdieran su esencia. Y lo logró porque todos los temas quedaron hermosos. La gente joven sabe qué buscar y cómo hacerlo, pero el adulto contemporáneo busca al joven para que le ayude en eso», afirmó al respecto el venezolano en la nota que concedió a La Tercera.

En el final de la entrevista. El Puma le habló a sus fans. «Les pido dos cosas. La primera: sigan orando por mí. La segunda: no pirateen el disco. Eso me haría muchísimo daño», aseguró.