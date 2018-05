Jonas Brothers se reunen por primera vez en años

Tras varios años de ausencia, dos de los intérpretes de la agupación «Jonas Brothers» (Nick y Joe) se reunieron para interpretar la canción Lovebug

EE UU – Todos los que vivieron la música de los 2000s pueden comenzar a emocionarse en este momento. La agrupación juvenil, Jonas Brothers, fueron sin duda uno de los equipos musicales de mayor impacto durante la música popular de la década pasada (incluso esta década), logrando múltiples éxitos alrededor del mundo, sin embargo, desde que se separaron, nunca habían vuelto a interpretar su música de banda juntos, hasta ahora.

Durante la presentación de Nick Jonas en el SunFest 2018, el interprete de «Close» decidió sorprender a todo el público al interpretar la canción «Lovebug» de los Jonas Brothers, y como si eso no fuese suficiente, sacó a Joe Jonas del backstage y lo invitó a cantar en tema juntos, por primera vez en años.

Los fanáticos inmediatamente enloquecieron al notar que por primera vez en años, dos de los Jonas Brothers estaban juntos, interpretando una canción del grupo, en el escenario, y sin duda, uno de los clásicos más grandes en su discografía. Por su parte, Nick interpretó canciones de él como solista, incluyendo temas como «Close» o «Bacon». Ahora, la fanaticada se preguntan en ¿donde estaba Kevin?.