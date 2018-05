John Travolta regresa a la pantalla grande con «GOTTI»

La película donde John Travolta será el protagonista se estrenará el próximo 15 de mayo en el marco del Festival de Cine de Cannes y llegará un mes después a las salas comerciales

Foto: Agencias

John Travolta hará su regreso a las salas de cine interpretando a Don Teflón, líder de la familia Gambino, mostrando sus momentos de poder y posterior ocaso de este famoso gánster, además de cómo logró escurrirse de la justicia.

La cinta titulada Gotti se enfocará en los últimos 30 años del criminal desde los ojos del hijo menor del mafioso, quien será interpretado por Spencer Lofranco.

Lea también: Osmel Sousa mostró su fragilidad al contar la verdad sobre el Miss Venezuela

Además de Travolta y Lofranco, Kelly Preston, la mujer de Travolta en la vida real; Pruitt Taylor Vince; Stacy Keach; Chris Mullkey; William DeMeo; y Lydia Hull protagonizan la cinta.

La fecha de estreno de la película será el próximo 15 de mayo en el marco del Festival de Cine de Cannes y llegará un mes después a las salas comerciales.

.@Pitbull via Instagram Stories #MrWorldwide #Pitbull #Amore

Check out the official trailer of upcoming movie “Gotti” inside the link 👉🏻 https://t.co/bIVTjnO3FU pic.twitter.com/v7LmoWA1ex

— Mr. Worldwide (Pitbull) (@305_world) May 4, 2018