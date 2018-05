Jefe de campaña de Javier Bertucci denunció irresponsabilidad de CNE

Carlos Jiménez, jefe de campaña del candidato presidencial Javier Bertucci pide al CNE que sea transparente e imparcial para los próximos comicios este 20 de mayo

Maracaibo– Este lunes se llevaría a cabo reunión de alto nivel en inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), con representantes de los candidatos a la presidencia de la República, no obstante, esta fue suspendida por autoridades del ente comicial, por lo que Carlos Jiménez, jefe de campaña de Javier Bertucci, denunció irresponsabilidad por parte del organismo electoral.

«Es importante que el CNE se comporte como un ente imparcial y no como un ministerio para asuntos electorales», expresó Jiménez.

A Juicio del jefe de campaña de Bertucci, no es posible suspender reuniones y pretender la presencia del candidato, cuando este está recorriendo el territorio nacional, en el marco de su gira de campaña presidencial.

Por otra parte, hizo énfasis en que el día 20 de mayo, vigilarán el cumplimento de lo fijado con respecto a la distancia de los puntos rojos que el movimiento del oficialismo frecuenta establecer en los centros de votación, estos, de acuerdo a Jiménez, deben estar a 200 metros de los sitios donde los venezolanos ejercerán el sufragio.

«Vamos a denunciar cualquier atropello que pretendan hacer el día de las elecciones, estamos del lado del pueblo y vamos a estar en contra de cualquier acto que lesione el derecho al voto», sentenció.

Con respecto a una posible unión con el aspirante por el partido de Avanzada Progresista (AP) Henri Falcón, Jiménez señaló que aunque este escenario no está descartado, Esperanza por El cambio (EEC) no ha llegado a ninguna negociación con el ex gobernador del estado Lara.