¿Infidelidad o falta de tiempo?, Por Qué JLo cancela su boda con Alex Rodríguez

Luego del éxito de la canción “El anillo” a la que muchos denominaron como una indirecta “demasiado directa” y del sonado compromiso matrimonial de Jennifer López con el exdeportista Alex Rodríguez, su novio durante los últimos dos años, “la diva del Bronx” decidió suspender sus planes de boda.

Desde el mes de marzo, cuando fue anunciado el compromiso, los rumores acerca de “infidelidades” por parte del exdeportista no han dejado de sonar. Sin embargo, la intérprete de “On the floor” asegura que “su ajetreada agenda le impide organizar su enlace”.

Pero, según el diario estadounidense The National Enquirer, la presunta falta de lealtad del futuro esposo ha hecho que JLo se plantee el compromiso. “Ella estaba muy emocionada después de la pedida de matrimonio en marzo, y ya estaba haciendo planes, buscando fechas, lugares… Pero las acusaciones de infidelidad, siendo falsas o no, la dejaron sin muchas ganas”, ha dicho una persona cercana a la cantante, informó el diario.

Jennifer López y Alex Rodríguez no han roto su relación, pero los planes de boda “se han suspendido de manera indefinida”. “Ellos no están discutiendo ni nada de eso, pero ella ha aprovechado el hecho de que tiene mucho trabajo para dejar las cosas así, como están, sin boda”, asegura The National Enquirer.

JLo se encuentra ahora volcada en sus proyectos profesionales: el estreno de su nuevo sencillo “Medicine”.