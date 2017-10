Gracias a Cabrera la sub-10 jugará en México

Los chamos de la Sub-10 no iban al torneo por logística, pero gracias a Cabrera asistirán

Foto: agencia



Miguel Cabrera, demostró su calidad humana al conocer la decisión de la selección de beisbol Venezuela de no participar en el XXI Campeonato Panamericano Sub-10 por problemas logísticos para conseguir los aéreos. A las 12:22 am de este sábado 30 de septiembre de 2017, el ente notificó que no irían al torneo en la ciudad de Reynosa, pese a los esfuerzos de los padres, representantes de Fevebeisbol y de su similar de su similar de México; pero gracias al aporte del grandes ligas venezolano, el elenco nación participará en el torneo en México

Así lo dio a conocer la Federación Venezolana de Beisbol a través de su cuenta twitter, con un emotivo video en el que los pequeños peloteros le agradecen al slugger de Tigres de Detroit: «Venezuela y un, dos tres. Venezuela, gracias Miguel Cabrera», desde el aeropuerto de Maiquetía en el estado Vargas.

A través de twitter, distintas personalidades del mundo deportivo, así como usuarios, enaltecieron el gesto desprendido del pelotero para hacer posible los sueños de los niños de la selección Sub-10. La novena inició este lunes su viaje a tierras aztecas, en la ciudad de Reynosa.