Fundalossada hace efectivo pago de becas públicas a estudiantes

La Fundación de Estado Para la Inclusión Educativa «Dr. Jesús Enrique Lossada» (Fundalossada), ente adscrito a la Secretaría de Educación de la Gobernación del Estado Zulia, informa que se ha efectuado el pago adecuado a lossadistas de instituciones públicas de la Región

Foto: Cortesía



Maracaibo- En esta oportunidad, el beneficio del pago corresponde a los meses de abril y mayo del presente año y está dirigido a 3 mil 980 Mil estudiantes beneficiados de universidades e instituciones públicas en la Región, sumando una inversión de 3.980.000 Bolívares

Las universidades públicas en convenio con nuestra institución a nivel regional son: LUZ, UNERMB, IUTM, IUTC, UNEFA, UNESUR, UBV y la Misión Sucre, así como también varios planteles de educación media en el Estado.

En este sentido, es importante resaltar la facturación del primer periodo del presente año al Instituto Universitario de Tecnología READIC, representando una inversión de 4.970.000 Bolívares, como parte del compromiso del gobernador del Estado Zulia Francisco Arias Cárdenas con los estudiantes beneficiados a través del programa de becas Dr. Jesús Enrique Lossada.

La autoridad máxima del ente encargado de coadyuvar a materializar el sueño de profesionalizarse a través del beneficio de la beca estudio Dr. Jesús Enrique Lossada, el abogado Gustavo Sánchez manifestó «cumpliendo con el compromiso que tiene nuestro Gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, se hace efectivo el pago de los meses de abril y mayo del presente año a nuestros 3 mil 980 Lossadistas distribuidos dentro de las Universidades Públicas en la entidad, esto es prueba del apoyo que recibe la juventud zuliana que está preparándose profesionalmente para hacer frente a los embates que producen la guerra económica en nuestra nación».

Igualmente, Sánchez, aprovechó la oportunidad para informar «desde este lunes 19 de junio estaremos iniciando el despliegue de visitas a todas las Universidades con las que guardamos actualmente convenio, con la finalidad de reunirnos con los becados y escuchar todas sus iniciativas, todas aquellas eventualidades e inquietudes que tengan, ya que la Fundación Dr. Jesús Enrique Lossada ofrece una atención integral, nosotros no solo adjudicamos becas, estamos para acompañar la formación del joven y velar porque su voz sea escuchada dentro de las casas de estudio donde hacen vida, yo personalmente visitaré y me acercaré a cada uno de ellos para que tengan la oportunidad de expresarse y ser atendidos, porque el beneficio adquirido a través del Gobierno Bolivariano en la entidad no termina al recibir la beca, eso es solo el inicio, dentro de Fundalossada ofrecemos además de inclusión, calidad educativa en La Región».

Se reitera que el proceso de solicitud tarjetas de débito se realizará desde la sede administrativa de Fundalossada y al momento de ser recibidas puedan ser retiradas a través de una convocatoria previa a los beneficiarios.