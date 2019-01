Familia de Michael Jackson rechaza documental que renueva acusaciones de abuso sexual

La familia de Michael Jackson arremetió el lunes contra un nuevo documental que renueva las acusaciones de abuso sexual a menores contra el cantante, y calificó las reacciones en redes sociales de “linchamiento público”.

Los familiares, que consideraron al rey del pop un “blanco fácil”, se mostraron “furiosos” ante el polémico filme “Leaving Neverland”, que se exhibió el viernes en el festival de Cine de Sundance, en Estados Unidos.

La familia recordó que antes de su muerte en 2009, el cantante había sido largamente investigado, en una pesquisa que incluyó un allanamiento al Rancho Neverland -de su propiedad, en California-, y un juicio penal vinculado con otro adolescente, en el que fue absuelto.

“Michael siempre puso la otra mejilla, y nosotros también pusimos la otra mejilla cuando la gente fue tras miembros de nuestra familia. Eso es lo que hacemos los Jackson”, dijo la familia en un comunicado.

“Pero no podemos quedarnos quietos mientras este linchamiento público continúa, y los buitres de Twitter y otros que nunca conocieron a Michael van tras él”. La familia agregó que “Michael no está aquí para defenderse, de lo contrario estas acusaciones no existirían”.

El nuevo documental de cuatro horas, que se estrenará en HBO a fines de este año, incluye el testimonio de los acusadores Wade Robson y James Safechuck, que conmocionó a los espectadores del festival de Sundance.

Los dos, hoy en sus 30 años, acusan a Jackson de haber abusado de ellos cuando tenían 7 y 10 años. Aunque ambos presentaron demandas en el pasado, las dos fueron desestimadas por asuntos técnicos.