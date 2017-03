Estudiantes toman unidades de transporte

Debido a estas acciones por parte del estudiantado, el presidente de Fontur-Zulia, Newman Fuenmayor, junto a los representantes gremiales de los transportistas, mediaron con los alumnos para que éstos entregaran los buses

Foto: Rafael Rivas

Maracaibo — El día de ayer, en respuesta al paro de transporte orquestado por los choferes el pasado martes, los estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ), decidieron tomar 20 unidades del transporte público en rechazo a estas acciones.

«El día de ayer no pudimos ver clases porque no había transporte, muchos estudiantes perdieron exámenes y parciales; no es justo, ellos pelean por sus derechos pero nos afectan a todos», denunció Joel Cedeño, dirigente estudiantil.

Debido a estas acciones por parte del estudiantado, el presidente de Fontur-Zulia, Newman Fuenmayor, junto a los representantes gremiales de los transportistas, mediaron con los alumnos para que éstos entregaran los buses.

«Se llegó a un feliz término y se entregaron las unidades. El día martes se estará llevando a cabo una reunión para que no sigan ocurriendo estas paralizaciones», dijo Newman.