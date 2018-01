Estos fueron los ganadores de los SAG Award 2018

Los grandes ganadores de la noche fueron la película Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y las series ThisIs Us, Veep y Big Little Lies

Foto: Agencias

La ceremonia, realizada en el Shrine ExpositionCenter en Los Ángeles, fue conducida por primera vez en toda su historia por una mujer, la actriz Kristen Bell, y uno de los momentos más emotivos fue el discurso de Nicole Kidman, ganadora como Mejor Actriz de Drama en una miniserie por Big Little Lies.

Morgan Freeman, quien recibió Life Achivement Award, tampoco dejó pasar la oportunidad de hacer alusión a la temática de equidad de género en Hollywood al recibir este galardón por su trayectoria artística. «Les diré cuál es el problema con esta estatua», dijo Freeman sobre la estatuilla del SAG, «funciona si lo ves por atrás, pero de frente especifica un género… quizás eso empezó algo».

Además llamó la atención que James Franco, nominado a Mejor Actor por la cinta The Disaster Artist y recientemente acusado de acoso sexual, se presentó en la ceremonia; no fue ese el caso del Aziz Ansari, nominado a Mejor Actor de Comedia por la serie Master of None.

Cine

Mejor Elenco en una Película

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Actriz

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Actor

Gary Oldman, Darkest Hour

Mejor Actriz de Reparto

Allison Janney, I, Tonya

Mejor Actor de Reparto

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Equipo de Stunt en una Película

Televisión

Mejor Ensamble en Comedia

Veep

Mejor Ensamble en Drama

This is Us

Wonder Woman

Mejor Actriz de Drama

Claire Foy, The Crown

Mejor Actor de Drama

Sterling K. Brown, This is Us

Mejor Actriz de Comedia

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Mejor Actor de Comedia

Williams H Macy, Shameless

Mejor Actriz en Miniserie

Nicole Kidman, Big Little Lies

Mejor Actor en Miniserie

Alexander Skarsgard por Big Little Lies

Mejor Equipo de Stunt en una Serie

Game of Thrones