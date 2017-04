Esto pasa cuando no te cambias de ropa interior todos los días

Desde que somos pequeñas nuestras mamás nos dejan claro que todos los días, TODOS, debemos cambiar de ropa interior para evitar infecciones o sentirnos sucias

De acuerdo a un estudio publicado en Bustle, en 2012 cada mujer tenía en promedio unas 34 pantaletas comparadas con las 12 que tenían en 1999.

La ropa interior requiere de más cuidado pues es la que está en contacto con nuestros genitales, los cuales son nuestra zona más sensible, por más que hayas tenido un día pesado o no puedas bañarte no debes saltar la opción de cambiarla a diario.

Si quieres eres de los que el agotamiento los vence y se acuesta tal como llegó de la calle, éste articulo te ayudará a ponerle un alto a ese mal hábito y pensarlo dos veces de ahora en adelante, porque podrás ser presa fácil de estas incomodidades:

Formación de llagas: primero la irritación, luego las ronchas o llagas. Aunque son tratables y nada graves, seguramente no quieres esta molestia en una zona tan delicada como tu vagina.

Mal olor en los genitales, esto se debe a la falta de aire limpio, muchas veces puede hasta dejar impregnada tu ropa y hasta transpirar.

Infecciones vaginales. No cambiarse de panty favorece la proliferación levaduras y bacterias se desarrollan en ambientes húmedos. ¡Cuidado con los hongos!