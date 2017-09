Este domingo serán los premios Emmy 2017

El domingo 17 de septiembre, la Academia de la Televisión de Estados Unidos entregará los premios Emmy 2017 en una ceremonia que estará presentada por Stephen Colbert

A diferencia de años anteriores, América Latina ya no verá la entrega de los premios Emmy en Warner Channel. La ceremonia se emitirá ahora por el canal TNT. En el caso de Venezuela, los televidentes podrán disfrutarla a partir de las 7:00 de la noche.

Los grandes rivales de la noche

Entre las candidatas favoritas de llevarse el Emmy de Mejor serie dramática están «Westworld» (HBO) y «Stranger Things» (Netflix), historias de ciencia ficción que, antes de la ceremonia, ya encabezan la lista de series con más premios del año.

En el evento del Emmy creativo se entregaron cinco estatuillas a cada producción, esto por categorías como Mejor mezcla de sonido, Mejor peinado, Mejor edición, entre otras.

CATEGORÍAS PRINCIPALES

Mejor serie dramática:

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This Is Us

Westworld

House of Cards

Mejor serie cómica:

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Mejor serie limitada:

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Night Of

Genius

Mejor actor cómico:

​Anthony Anderson

Aziz Ansari

Zach Galifianakis

Donald Glover

William H. Macy

Jeffrey Tambor

Mejor actriz cómica:

Pamela Adlon

Jane Fonda

Allison Janney

Ellie Kemper

Julia Louis-Dreyfus

Tracee Ellis Ross

Lily Tomlin

Mejor actor dramático:

​Sterling K. Brown (“This Is Us”)

Anthony Hopkins (“Westworld”)

Matthew Rhys (“The Americans”)

Liev Schreiber (“Ray Donovan”)

Kevin Spacey (“House of Cards”)

Milo Ventimiglia (“This Is Us”)

Mejor actriz dramática:

Viola Davis (“How to Get Away with Murder”)

Claire Foy (“The Crown”)

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”)

Keri Russell (“The Americans”)

Evan Rachel Wood (“Westworld”)

Robin Wright (“House of Cards”)