Esta es Skillzy, la mascota humanizada de la Eurocopa 2020 (+VIDEO)

La UEFA reveló al público la mascota oficial de la Eurocopa 2020, con una presentación en Ámsterdam durante la previa del partido de este domingo entre las selecciones de Holanda y Alemania, correspondiente al grupo C de la fase clasificatoria para ese torneo.

Acompañada por dos de los mejores freestylers del mundo, Liv Cooke y Tobias Becs, se reveló la mascota, su nombre y su personalidad: se llama Skillzy, y es un personaje humanizado “inspirado en freestyle, la calle y la cultura panna”, según indica el sitio de la UEFA.

Ante 55.000 espectadores que luego verían la derota 2-3 de Holanda frente a Alemania, esta figura poco novedosa para lo que acostumbró la historia del fútbol demostró sus dotes con la redonda.

“Ser capaz de llevar la belleza del freestyling y el fútbol callejero a los aficionados del fútbol por toda Europa es una oportunidad realmente especial”, comentó Liv, una inglesa campeona del mundo y embajadora de la campaña Together #WePlayStrong.

🎇 What an introduction! Skillzy, Liv and Tobias were 🔥

