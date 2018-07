Conoce las nuevas funciones que trae Gmail para sus usuarios

Los usuarios de Gmail podrán aplazar correos y hacer seguimiento de los mismos

Foto: Agencias

EE UU – Gmail, el servicio de correo electrónico se une a las transformaciones y cambios de la era digitalizada con el rediseño de nuevas funciones para los millones de usuarios que lo utilizan.

A pesar que varios usuarios comenzaron a manejar estas nuevas opciones, será a partir de este mes, cuando el nuevo Gmail llegará al consumidor de manera generalizada las nuevas herramientas del universal correo de Google.

A continuación las funciones de la nueva actualización:

–Nuevos iconos emergentes: estos iconos ayudarán al cibernauta a gestionar su correo con tan solo un par de Click, logrando que el dueño del correo no pierda tiempo al momento de redactar o enviar un documento.

–Aplazar correos: Esto es especialmente útil para evitar que, por un descuido, los correos caigan en el olvido cuando no te encuentras en la oficina o no puedes atenderlos de forma adecuada. Simplemente aplaza ese correo y más tarde volverás a recibir la notificación para que no olvides responderlo, según reseña ComputerHoy en su página web.

–Haz un seguimiento de los correos: Gmail con estas nuevas opciones analiza tu correo y te muestra un aviso sobre aquellos que, tal vez, necesitan responderse o realizar un seguimiento especial. Esta herramienta resulta muy útil cuando para llevar el seguimiento de proyectos en los que se intercambian diversos correos con la misma persona con el mismo motivo.