Entérate de cuáles son las enfermedades que no presentan síntomas

La mayoría de las enfermedades presentan alguna molestia o malestar, por eso es más fácil identificarlas, pero también existen enfermedades que no presentan síntomas y podrían traer complicaciones serias de salud

Foto: Agencias

De acuerdo con un estudio realizado por University of Edinburgh, la mayoría de las enfermedades que no presentan síntomas son las de arterias. Cuando algo no anda bien en las arterias y es posible que ésta se tape y no permita que la sangre circule es complicado de detectar a tiempo ya que no existen síntomas de alarma.

Algunas de las enfermedades que no presentan síntomas son:

Aneurisma

La aneurisma es una enfermedad de las arterias. Sucede cuando se presenta un ensanchamiento en una parte de la arteria por la debilidad de un vaso sanguíneo.

Las causas del aneurisma no están claras, sin embargo, recientes investigaciones aseguran que es por causas congénitas, algunas mal formación en la pared arterial.

Los lugares más comunes en donde se presentan las aneurismas son:

·Cerebro

·Corazón

·Intestino

·Pierna

·El baso

No presentan síntomas de alarma previos a sufrir el aneurisma

Glaucoma

Es una enfermedad que no presenta síntomas. Es causada por el aumento de presión en el ojo y es degenerativa. Eso daña principalmente el nervio óptico del ojo que es el que se conecta directamente con la retina.

La retina es la que envía señales directamente al cerebro, que son las imágenes que vemos. El glaucoma es una de las enfermedades que no presentan síntomas y puede causar ceguera, sin embargo; cuando es tratada a tiempo puede haber mejoría.

Los síntomas del glaucoma son:

·Enrojecimiento de ojos

·Dolor ocular o cefalea

·Visión borrosa

·Mareos

Estos son síntomas que pueden pasar desapercibidos, por eso es considerada una de las enfermedades que no presentan síntomas.

Hepatitis C

Siendo una enfermedad del hígado podría pensarse que presenta síntomas, pero no es así.

Es una infección en el hígado que puede ser mortal, en algunas ocasiones se presentan síntomas como amarillamiento en la piel que desaparece, por lo que puede pasar desapercibido.

Otros de los síntomas que puede presentar son cansancio, fatiga y problemas en la piel que pueden confundirse con enfermedades nerviosas. Por esa razón la hepatitis C es una de las enfermedades que no presentan síntomas.

Cáncer

Cualquier tipo de cáncer puede confundirse con una enfermedad que no es delicada. Ese es el problema del cáncer, que cuando se detecta ya puede ser muy tarde.

Al no detectarse a tiempo el tumor crece y puede invadir otros órganos; es en ese momento en el que la recuperación se complica más.

Uno de los tipos de cáncer que se considera una de las enfermedades que no presentan síntomas es el cáncer de pulmón. En la mayoría de los casos se manifiesta por medio de la tos, pero muchas personas no le dan importancia.