Elaiza Gil dedica un conmovido mensaje en su cuenta Instagram a Oscar Pérez

También reflejó las vivencias del recordado expiloto que se reveló contra el Gobierno venezolano quien murió durante un operativo de aprehensión en su contra

Foto: cortesía

Caracas- «Oscar Pérez era un amante empedernido de su trabajo y era feliz contándolo y defendiendo a su gremio, reconocía todas mis críticas antipáticas y me hacía ver las cosas desde otro punto de vista. Juntos criticamos la corrupción tan grande nuestro país y sin dar detalles de nada también le lanzó durísimo a la oposición», expresó la actriz Elaiza Gil en su cuenta de Instagram.

Además la actriz venezolana enfatizó que «el día que lo conocí por ser CICPC cometí el error que muchas veces he criticado teniendo mis reservas, y cada día que compartí con él pude reírme hasta más no poder durante unos días en la bella Dominicana (festival de Cine). Cuando llegó el día de regresar es cuando para variar no había avión en Venezuela y nos tocó esperar más de 7 largas horas en las que pudimos hablar de todo un poco. Empezamos por el temas de su trabajo, donde me aclaró de mil maneras que no todos los policías eran corruptos y que en mi país había mucha gente de ellos que realmente amaban con locura y disciplina su trabajo. Me contó de la seriedad profesionalismo y pasión con la que afrontaba cada reto y vi muchísimos videos de casos impresionantes».

Así mismo indicó que para entonces le preguntó a Pérez cómo hacía para después de ver y vivir imágenes tan fuertes, llevar una vida «normal» e hizo insistencia que era su pasión y que lo único que realmente lo afectaba era cuando se enfrentaban a situaciones con niños.

«Me mostró fotos de los suyos y se llenaba de orgullo hablándome de ellos. Me comentó de muchas ideas que quería desarrollar y cómo había sido su humilde experiencia en el cine. Óscar me repitió mil veces que amaba a Venezuela e insistía que no nos podíamos ir del país. Entre una cosa y otra se nos pasaron las largas horas entre risas y una amena conversa. Una vez más la vida me enseñaba a no generalizar en ningún momento. Cuando empezaron a ocurrir todos los sucesos en los que estaba involucrado, siempre estuve segura que no se trataba de ningún show, más bien me dije: Óscar se cuatribolió y ahí va en una de las suyas, cuidado y la más importante. Y así lo fue… Óscar gracias por dejarme conocerte, por demostrarme que sí hay muchos que todavía creen y quieren luchar. No te voy a juzgar, más bien lamento tu pronta partida. Para mi de pana, si eres un héroe! DTB», finalizó la actriz venezolana.