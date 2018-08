El Orinoco en Bolívar mantiene su nivel en 18,10 metros sobre el nivel del mar (MSNM)

Amazonas, Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Apure, Guárico y Táchira son los estados más perjudicados por las inundaciones

Las lluvias de julio y agosto han afectado 38 municipios del país que, en algunos casos, se encuentran bajo el agua y en otros han sido desalojados casi en su totalidad. Amazonas, Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Apure, Guárico y Táchira son los estados más perjudicados por las inundaciones.

Amazonas permanecía afectada, sin embargo los niveles del río han disminuido sostenidamente en las dos últimas semanas.

La cota del río Orinoco en Bolívar se mantuvo en 18,10 metros sobre el nivel del mar por tercer día consecutivo, lo que supera el nivel máximo del río. En el municipio Heres, el sector Almacén está inundado y los habitantes perdieron sus pertenencias. La gente clama por ayuda estatal y pide los insumos necesarios para los damnificados.



En Monagas el alerta se mantiene en los municipios Libertador y Uracoa, han sido afectados por el crecimiento del río Orinoco.

La situación se mantiene crítica en los municipios Tucupita, Casacoima, Pedernales y Antonio Díaz en Delta Amacuro. «El gobierno regional sabe que cada año las lluvias causan estragos en esas zonas y es verdaderamente lamentable que no tenga un plan de emergencia serio para evitar que tantas personas padezcan de lo mismo año a año», señaló la diputada Larissa González.

En Apure, la población de Puerto Páez y el municipio Pedro Camejo permanecen 85% bajo las aguas. Las lluvias impactaron también en las galeras del Cinaruco, donde se encuentran seis campamentos turísticos, y en el municipio San Fernando, en los sectores de Boca de Arauquita, La Ceiba del Orinoco y Cabuyarito.

El coordinador nacional de organización del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, señaló que no se ha hecho nada para solucionar las inundaciones reportadas en Puerto Páez y Cinaruco, e informó que 500 indígenas de la etnia yaruro padecen paludismo.

Carreño criticó al gobernador de la entidad, Ramón Carrizalez, pues asegura que no ha hecho nada por el desabastecimiento de alimentos, fallas de la distribución de combustible y contrabando.

En Guárico, la población de Cabruta ha presentado deficiencia en los servicios eléctricos, telefonía móvil y las vías permanecen trancadas.