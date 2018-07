Disney aprobó la compra de 21st Century Fox

Disney asumirá el legendario estudio 20th Century Fox, las emisoras de Fox y empresas atractivas como la red Star India y el servicio de streaming Hulu

Foto: Agencias

EE UU – La adquisición de la división espectáculos Twenty-First Century Fox por Disney a un precio de US$71.300 millones dio un paso más hacia su concreción ayer, al recibir la aprobación de los accionistas.

La fusión reúne las franquicias X-Men de Marvel y Avengers, y crea un coloso del espectáculo en la era del streaming digital. El voto de los accionistas corona una ardua batalla que comenzó en diciembre de 2017, cuando Disney presentó su primera oferta por una parte del conglomerado de Rupert Murdoch.

Los resultados fueron anunciados en las reuniones especiales de accionistas de ambas compañías, celebradas en Nueva York. La junta directiva de Disney había recomendado unánimemente a los accionistas que dieran consentimiento al acuerdo, que ya fue aprobado por los reguladores antimonopolio de Estados Unidos, aunque varias autoridades internacionales todavía deben darle luz verde, según informó ayer DPA.

Lea también: Josef Martínez anotó su gol 24 en la MLS

Si bien no se dieron a conocer los números exactos de la votación durante una reunión especial de los accionistas, la empresa difundió un audio de los procedimientos. El acuerdo comprende la creación de una compañía llamada New Disney, que facilitará la adquisición de algunos negocios del gigante del entretenimiento de Murdoch. Tras completar las compras, volverá a llamarse The Walt Disney Company.

Disney acordó en diciembre la adquisición de gran parte del negocio de cine y televisión de 21st Century Fox, pero luego debió librar una guerra de ofertas con el gigante del cable estadounidense Comcast. Hace poco más de una semana, Comcast desistió de sus intentos.

Murdoch se quedará con dos de las mayores piezas de su enorme compañía, Fox News y Fox Sports Network, que se separarán del resto de la empresa para formar una nueva.

Disney, en tanto, asumirá el legendario estudio 20th Century Fox, las emisoras de Fox y empresas atractivas como la red Star India y el servicio de streaming Hulu.

El acuerdo forma parte de la ofensiva planeada por Disney contra Netflix en el mercado de streaming, considerado el negocio del futuro. Cada vez más clientes cancelan sus suscripciones a la televisión por cable y ven entretenimiento online. Asimismo, continúan las disputas con Comcast por el canal de pago británico Sky, del que 21st Century Fox es dueño en un 39 por ciento.