Esta son las señales que te indica si presenta algún tipos de cáncer de útero

El cáncer de útero no muestra síntomas concretos hasta que ha evolucionado a un tipo de cáncer invasivo

El cáncer de útero es una de las enfermedades que con más frecuencia ataca a las mujeres. Es importante mandar a chequearse al menos una vez al año con tu ginecólogo para prevenir que se desarrolle.

A nivel mundial una de las causas de muerte en las mujeres es el cáncer en el cuello del útero.

Según, La Secretaría de Salud de México indicó que cada año hay 528 mil casos nuevos, particularmente en México es la segunda causa de muerte en la mujer.

Una manera bien comprobada de prevenir el cáncer de cuello uterino consiste en hacerse pruebas de detección.

Es importante mencionar que la mayoría de los casos de cáncer invasivo de cuello uterino son detectados en mujeres que no se sometieron a las pruebas rutinarias de Papanicolaou.

LAS SEÑALES DEL CÁNCER DE ÚTERO

La American Cancer Society y otras instituciones de salud a nivel mundial aseguran que el cáncer de útero no muestra síntomas concretos hasta que ha evolucionado a un tipo de cáncer invasivo que se ha extendido a los tejidos cercanos.

Las principales señales son:

– Sangrado vaginal anormal. Puede presentarse después de relaciones sexuales, entre períodos menstruales, después de un examen pélvico o después de realizar la limpieza en la zona genital.

– Períodos menstruales con flujo muy abundante, cuando antes no ocurría.

– Flujo con sangre cuando no hay periodo menstrual, como en la menopausia.

– Dolor y molestias durante las relaciones sexuales.

– Secreciones vaginales con mal olor y de color blanco o marrón.

– Dolor en la pelvis y espalda.

– Problemas para hacer del baño, sea orinar o defecar.

– Hinchazón en una o las dos piernas.

– Si bien estas señales pueden presentarse por condiciones como infecciones u otro tipo de enfermedades, es importante acudir al médico para realizar los estudios necesarios, obtener un diagnóstico e iniciar el tratamiento adecuado.

LOS TIPOS DE CÁNCER DE ÚTERO

Es importante también que se comprenda que el cáncer de útero puede presentarse de diversos tipos, todos pueden provocar la muerte cuando no se tratan y entre más avanzada se encuentre la enfermedad cuando se detecta.

CÁNCER DE ENDOMETRIO

Inicia en el útero, en la capa de células que forma el revestimiento del útero, conocido como endometrio. Suele detectarse en etapas tempranas por lo que muchas veces se puede sanar con la extirpación quirúrgica del útero.

CÁNCER DE CUELLO DEL ÚTERO (CÉRVICO UTERINO)

Este se produce en las células del cuello del útero, la parte baja del útero que se conecta con la vagina. Tiene relación con casos de VPH pero no necesariamente tiene que presentarse el Virus del Papiloma humano para contraer cáncer ni tampoco quiere decir que quien padezca VPH desarrollará cáncer en un futuro.

CÁNCER DE VAGINA

Investigadores de la Clínica Mayo aseguran que es un tipo raro de cáncer que se manifiesta en esta parte de cuerpo. En la mayoría de los casos se presenta en las células que revisten la superficie de la vagina, también llamado canal de parto.

Ante cualquier duda consulta a tu médico, tu salud es primero.

