Descubre qué es lo que más detesta cada signo del zodiaco

ARIES

Si hay algo que los Aries no soportan, es que les apliquen el avión. Hacer como que los escuchan, pero al cuestionarlos no tienen ni idea de lo que hablaste, hace que le hiervan las venas. Además, detestan tener materiales viejos en casa y por ningún motivo son de los que se quedan más de 5 minutos en una fila, si ven que de plano no avanza.

TAURO

Los Tauro son de carácter fuerte y dominante, de ahí que no aceptan las interrupciones, son el tipo de personas que se enfoca en algo y si alguien los distrae terminarán de malas. Eso sin contar que no se llevan bien con los cambios y son de los que tienen que dar mil vueltas en la cama antes de dormir, si duermen fuera de casa.

GÉMINIS

Uno de los signos más sensibles, por ello cuando las personas comienzan a quejarse una y otra vez, quieren salir huyendo, con tal de no terminar con malas vibras. Además, están acostumbrados a conseguir lo que quieren, difícilmente aceptan perder.

CÁNCER

Los Cáncer no están de humor para escuchar críticas y comentarios negativos, por eso no soportan a ese tipo de personas. No les gusta enfrentar las cosas solos, necesitan sentir el apoyo de un ser querido. Otra de las cosas que no soportan es estar en una conversación en donde el tema sea algo que desconoce, se siente inseguro.

LEO

El signo de Leo es uno de los más fuertes, a la hora de enfrentar problemas emocionales, pero detestan tener algún dolor físico. Por otro lado, no soportan las mentiras y son anti infidelidad. Lo mismo sienten cuando alguien se burla de su forma de pensar y no se llevan bien con personas deshonestas.

VIRGO

A los Virgo los traiciona su lado conservador, no se llevan bien con los niños berrinchudos o groseros. De ninguna manera, les agrada estar en un lugar sucio y aborrecen a aquellas personas que no hacen nada en todo el día. Son un signo muy dinámico y propositivo.

LIBRA

Si hay algo que los Libra no pueden ver ni en pintura, es la hipocresía. Son un signo muy empático, por eso tienden a ayudar a otros, pero cuando descubre que hablan a sus espaldas, corta la relación sin escuchar ningún tipo de excusa. Además, detestan las reglas y no están preparados para que les digan qué hacer.

ESCORPIO

Los Escorpio les gusta marcar la línea y cuando alguien invade su espacio, preguntan demasiado o quieren opinar sobre sus acciones, lo detestan. Otra cosa que no soportan es a esas personas que dicen ser ¨sabe lo todo¨. Pero lo que más odian es que intenten controlarlos.

SAGITARIO

Los Sagitario tienden a ser muy divertidos y sobresalientes, por eso cuando alguien no aprueba sus acciones se alejan. Particularmente, odian todo lo que tiene que ver con oficina y papeleo. Pero, lo que más les molesta es que las personas pongan en duda lo que dice.

CAPRICORNIO

Los Capricornio son aventureros e intensos, pero también muy responsables. No le agradan las personas que van por ahí haciendo lo que se les antoje sin pensar en el resto. Además, las personas que no se atreven, que son conformistas, ni de broma las incluye en su lista favorita.

ACUARIO

Los Acuario son bastante espirituales y justos, las personas que todo el tiempo quieren llamar la atención, llenos de egocentrismo, son lo que más detestan. Por otro lado, les molestan aquellos que quieren hacerle cambiar de opinión en cuanto a sus creencias. Desde luego, no están de acuerdo en la agresividad.

PISCIS

Los Piscis huyen de la claridad, de los sitios excesivamente luminosos y donde el ruido es la principal atención. No se llevan bien con los chismes ni pleitos. Lo que más detestan es que le recuerden todo el tiempo lo que tiene que hacer. Y no soportan la idea de que alguien los señale para juzgar.