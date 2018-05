«Dani el del Flow» presenta su primer sencillo llamado Quiero que Sepas

«Dani el del Flow» le encanta asumir nuevos retos. Es un niño alegre, soñador y con muchas ganas de siempre seguir adelante

Foto: Vanessa Acosta

Maracaibo – Este miércoles con una actitud optimista Daniel, conocido artísticamente «Dani el del Flow», visitó las instalaciones del diario QUÉ PASA para promocionar su primer sencillo llamado Quiero que Sepas.

El tema promocional está enfocado en el género urbano e inspirado específicamente en el amor «como sentimiento universal que mueve el mundo».

Actualmente el cantante, de 15 años, se encuentra en una gira de medios en los estados Maracay, Barquisimeto, Valencia y Maracaibo. Próximamente estará en Trujillo, Mérida y Táchira y culminará en su ciudad natal, Caracas.

Receptividad maracaibera

El artista se mostró muy emocionado por el recibimiento que ha tenido la Tierra del Sol Amada.

«Me han tratado superbien en Maracaibo. Nos tratan como parte de sus familias. Si todos los venezolanos tuviesen esa sazón de ustedes fuera increíble».

Asimismo, manifestó que se siente a gusto con la comida maracaibera. «He comido mandocas, hoy como patacón, agüita de sapo, arepitas fritas, chicha y papelón con limón. Aquí se engorda rapidito», expresó.

De igual forma comentó que a pesar del intenso clima de Maracaibo se siente acogido por sus seguidores. Además añadió que siente agradado por las gaitas.

Persona que inspira

A pesar de que Daniel nació con una discapacidad visual esto no ha sido impedimento para cumplir sus sueños, uno de ellos es pertenecer al medio musical.

«La música es un canal mediante el cual puedes transmitir un mensaje, ese mensaje que tú quieres que la gente entienda, que la gente internalice a través de la música. Inclusive a través del arte puedes transmitir porque es un canal que hace que se grabe esa información en la psiquis de las personas y es genial porque se puede transmitir la información de manera oral y de manera escrita, pero cuando tú lo haces utilizando el arte es algo impresionante pero de una forma placentera», indicó.

Igualmente el caraqueño piensa que los obstáculos no dependen de una discapacidad sea visual o de cualquier otro tipo y esto lo ejemplifica con la anécdota que tuvo con un compañero: «Él me decía que ya no quería tocar piano que aunque era su pasión era muy viejo para hacerlo que cuando uno es joven uno entiende mejor. Y no es así porque cuando uno tiene ganas todo se puede. Si tú tienes ganas de ir y comerte el mundo lo vas a hacer».

Explicó también que por su condición «hay personas que piensan que somos monstruos o nos ven distintos».

«Ellos no tienen la culpa, el problema es que no hay tanta población con discapacidad y no se ha hecho énfasis en la inclusión con las personas con discapacidad entonces cuando tienen que hablar o estar con una persona con discapacidad simplemente se nublan. No se ha dado esa orientación, pero eso forma parte de nosotros como individuos, como seres humanos. Una discapacidad no es una limitación ni tampoco es algo para decir oh, que malo que la tengo. Debes agradecerle a la vida porque cuando tienes una discapacidad tienes la responsabilidad de dejar una mejor sociedad para tus generaciones futuras. Yo tengo esa responsabilidad, abrirle las puertas a esos artistas y demostrarle que aunque se tenga una discapacidad se puede entrar al género urbano y entregar la misma calidad de producto que cualquier otra persona», comunicó.

Por último envió un mensaje a las personas con discapacidad para que sigan adelante no importa la edad, «siempre es momento para lograr un sueño, unas metas que te traces por más complicado que esta parezca».