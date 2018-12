Critican a presentadores de “Portada’s” por hablar mal de Televen (+VÍDEO)

View this post on Instagram

¡Escándalo😱🔥! Critican fuertemente a los presentadores del programa @portadas, específicamente a @lacelis y @angeunda, luego de referirse a @televentv como un "canal que nadie ve". A criterio de los internautas fue una mala expresión, y como profesionales de la televisión debe existir el respeto hacia la competencia. #RevistaRonda