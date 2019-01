Cristiano Ronaldo ganó por sexta vez premio al Mejor Jugador del año en los Globe Soccer

Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Juventus, se hizo este jueves por sexto año consecutivo con el premio al Mejor Jugador del año en los Globe Soccer Awards de Dubái, mientras que el español Atlético de Madrid fue elegido como el Mejor Club de 2018.

Cristiano compitió frente a los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappe como Mejor Jugador del pasado año, y también ganó el premio al Mejor Gol de 2018 y el premio concedido por los aficionados.

La estrella del fútbol, que viajó a Dubái para participar en la gala de los Globe Soccer Awards, aseguró que 2018 fue un “año increíble”.

“Espero ganar muchos otros premios para mi nuevo club, el Juventus”, agregó Cristiano, el cual quiso dejar claro que en 2019 empieza una “nueva vida” en el equipo italiano y destacó que el “2018 ha terminado”.

Mientras, el brasileño Ronaldo Nazario de Lima ganó el premio a la Mejor Carrera y repasó todos los equipos por los que ha pasado al recoger el galardón en el Madinat Jumeirah Resort de Dubái, donde se celebró la décima edición de los premios.

El francés Didier Deschamps obtuvo el galardón a Mejor Entrenador de 2018 por su labor al frente de la selección gala, campeona del mundo, y el premio le fue entregado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Deschamps, que entregó el premio a Mejor Jugador del año a Cristiano, competía frente al argentino Diego Simeone, del Atlético de Madrid; el italiano Massimiliano Allegri, del Juventus; el alemán Jürgen Klopp, del Liverpool; y el también francés Zinedine Zidane, ex técnico del Real Madrid.

El seleccionador francés quiso dar las gracias a todos sus jugadores “porque sin ellos un entrenador no es nada”.

Mientras, al italiano Fabio Capello le fue entregado el premio a la Mejor Carrera como entrenador.

El club español Atlético de Madrid recibió el premio a Mejor Club de 2018 frente al Real Madrid y el Liverpool inglés.

El Mejor Agente del año 2018 ha sido el portugués Jorge Mendes, que se impuso frente al italiano Stefano Castagna y al británico Jonathan Barnett.

Por último, el Mejor Director Deportivo de 2018 fue elegido Fabio Paratici del Juventus.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo is the winner of The ✨Globe Soccer 433 Fans' Award✨ ⁣ ⁣ ⁣ @dubaiholding #dubaiholding @Cristiano @433 @DubaiSC pic.twitter.com/jwf8EObAR2

🇪🇸 Atlético de Madrid is the winner of the ✨Best Club Of The Year✨ Award, presented by Adil Al Ghaith, from Emirates (Senior VP Commercial Operations)⁣

⁣⁣@dubaiholding #dubaiholding @Atleti @emirates pic.twitter.com/fGTpsocP2v

