Crema de cebolla con cerveza: la receta de crema más sabrosa

El resultado de esta receta es una crema muy suave y deliciosa, pues la cebolla y la cerveza son dos sabores que casan muy bien. Puedes servirla espolvoreada con perejil picado y cebolla frita, o con cuadraditos de pan frito ¡De las dos formas está estupenda!

Ingredientes

(Para 6 personas)

• 1 Kg de Cebolla cortada en cuartos

• 50 gr de Mantequilla

• Azúcar un pellizco

• ½ Cdta Tomillo seco

• 250 ml de Cerveza

• 800 ml de Agua

• Sal

• 200ml de Nata líquida

• 4 Yemas de huevo

Preparación:

Picamos la cebolla y la rehogamos en una cazuela con la mantequilla y el tomillo hasta que esté bien dorada. Agregamos la cerveza y el agua y dejamos que hierva unos 45 minutos. La dejamos enfriar un poco y la trituramos. Antes de servir, la calentamos y añadimos la nata, las yemas. Removemos y cuando hierva ya la podemos servir.

Si decides preparar con antelación esta receta de crema de cebolla con cerveza, te aconsejo no añadir hasta el último momento la nata y las yemas de huevo. La que sobre guárdalo en la nevera en un recipiente cerrado, para que no se estropee, aunque sinceramente con lo deliciosa que está creo que no te quedará ni una gota. Acompáñala con trocitos de pan frito ¡te encantará!.