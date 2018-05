Marc Anthony firmó contrato para su próxima gira de conciertos

La empresa de conciertos y eventos deportivos Cardenas Marketing Network (CMN) será el organizador exclusivo de los próximos conciertos del intérprete salsero

Foto: Referencial

EE UU – El afamado cantante Marc Anthony firmó un contrato valorado en 160 millones de dólares para su siguiente gira de conciertos a realizarse en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

El contrato fue firmado con la empresa de conciertos y eventos deportivos Cardenas Marketing Network (CMN), quien será además el organizador de los próximos espectáculos del intérprete salsero, según lo dio a conocer el artista y la empresa CMN.

La gira será coproducida por Magnus Talent Agency (MTA), fundada por el artista y CMN, empresa presidida por el colombiano Henry Cárdenas.

El comunicado expresa que el cantante de origen puertorriqueño, Marc Anthony, «establece un nuevo precedente en la arena de conciertos con este nuevo acuerdo, recibiendo la mayor compensación para una gira internacional de cualquier representante de música latina, y uno de los acuerdos más lucrativos de artistas en los últimos tiempos de cualquier género o lenguaje».

Asimismo, el cantante expresó su emoción en el comunicado: «Si cuando comenzamos me hubieran dicho que un momento monumental como este estaba por venir, no me habría sorprendido. Me llena de orgullo y es una muestra de lo que está por venir».

Cabe recordar que las giras anteriores de Marc Anthony fueron incluidas en las listas de las más taquilleras, como en la de la revista Billboard, donde usualmente es el único artista latino.