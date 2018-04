En un dramático séptimo juego, Cleveland pasó a la segunda ronda de playoffs

Cleveland se impuso en el último cuarto al sacar una ventaja de 10 puntos, la cual Indiana Pacers no pudo remontar

En un duelo a vida o muerte, Cleveland Cavaliers se impuso este domingo 105-101 a Indiana Pacers gracias a una soberbia actuación del estelar LeBron James, que le dio a su equipo el pase a las semifinales de la Conferencia Este con 45 puntos.

James, de 33 años y en su decimoquinta temporada, jugó los primeros 35 minutos del encuentro de manera consecutiva (43 en total), firmando entonces 38 tantos, siete asistencias y seis rebotes antes de marcharse al vestuario con calambres en sus piernas.

Durante ese periodo, «El Rey» mantuvo a los suyos con vida, firmando sus primeras siete canastas sin fallo para terminar con 45 puntos, siete pases decisivos y nueve capturas.

Tyronn Lue decidió modificar su quinteto inicial en busca de una reacción que le diera la clasificación: dejó en el banco al español José Calderón, situó a LeBron de base y lo rodeó de Kyle Korver, J.R. Smith y Kevin Love abiertos, aprovechando los espacios, y con Tristan Thompson como pívot.

Los Cavs arrancaron con un parcial de 19-9, gracias a la intensidad de Thompson y el acierto de James, y cerraron el primer cuarto 31-19.

Pero esta temporada, los vigentes finalistas de la competición carecen de la regularidad y la fiabilidad de otras campañas y, en pocos minutos, esa ventaja se redujo a cuatro (35-31).

Sin embargo, unos últimos minutos magistrales de LeBron pusieron el 54-43 en el marcador al descanso.

Tras la reanudación, los Pacers dejaron claro que no iban a bajar los brazos. Que, como en el resto de la serie, estaban dispuestos a pelear hasta el último segundo. Y así fue.

Los visitantes sellaron un parcial de 16-4 de salida y se pusieron por delante a mediados del tercer periodo para asombro y nerviosismo de los miles de aficionados locales.

